Аномальная жара в +32° ожидается в Ярославле 2 августа

2 августа в Ярославле будет жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Региональное управление МЧС предупредило ярославцев об аномальной жаре, которая ожидается 2 августа. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, повысится до +30...+32°.

Жителям области советуют меньше находиться под палящим солнцем, пить больше воды и не садиться за руль, если есть недомогание. Не нужно оставлять детей и животных с машинах.

"Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры", - сказали спасатели.

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