67% ярославцев согласны при устройстве на работу пройти через детектор лжи

Ярославцы до 35 лет спокойнее относятся к проверкам при устройстве на работу, чем люди старшего возраста. Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сервис по поиску работы SuperJob спросил у ярославцев, согласны ли они пройти проверку на детекторе лжи, устраиваясь на работу. 67% соискателей не видят ничего предосудительного в этой процедуре, а каждый пятый - категорически против подобной процедуры.

"Среди ярославцев с зарплатой от 150 000 рублей готовых пройти тест — 73%, а среди зарабатывающих до 100 000 рублей — только 62%", - сказали специалисты.

Мужчины оказались лояльнее женщин, а люди до 35 лет более открыты к проверкам, чем жители города старше 45-и.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен