Рыбинец украл велосипед, чтобы на нем доехать до знакомого

Рыбинец забросил украденные велосипед в кусты, когда тот сломался. Фото: УМВД по Ярославской области.

Рыбинские полицейские раскрыли кражу велосипеда, стоимостью 4,5 тысячи рублей. Хозяин оставил его в тамбуре подъезда своей девушки, не пристегнув тросом. 46-летний нигде не работающий и уже судимый местный житель, проходя по улице 9 Мая, увидел открытый подъезд и решил в него зайти. Здесь он заметил велосипед и подумал, что неплохо было бы им воспользоваться, чтобы добраться к приятелю в Копаево, до которого пешком идти часа три.

Мужчина оправился в путь, но по дороге слетела цепь. Починить ее не удалось, поэтому велосипед злоумышленник забросил в кусты.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

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