Между Рыбинском и Москвой пустили скоростной поезд "Ласточка"

Между Рыбинском и Москвой начала ходить "Ласточка". Фото: Правительство Ярославской области.

В День города между Рыбинском и Москвой открыли прямое железнодорожное сообщение. Скоростная "Ласточка" будет ходить в выходные и праздничные дни с остановкой в Ярославле.

Отправление из Москвы в 06:20, прибытие в Рыбинск - в 10:19. В обратный путь поезд отправится из Рыбинска в 19:10, а в столицу прибудет в 23:04. Дорога займет около четырех часов.

"Прорабатываем возможности расширения расписания и на будни", - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

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