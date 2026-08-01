Перевозчик опубликовал расписание нового автобусного маршрута в Рыбинске

В Рыбинске открыли новый автобусный маршрут. Фото: Правительство Ярославской области.

С 1 августа в Рыбинске от троллейбусного парка до улицы Тарасова начал ходить автобус № Он свяжет микрорайоны Заволжье и Веретье.

ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" опубликовал расписание нового автобуса.

Рабочие дни:

- От Троллейбусного парка: 05:50, 06:23, 07:15, 07:49, 08:37, 09:09, 09:57, 11:02, 11:57, 12:32, 13:24, 13:59, 14:44, 15:19, 16:04, 16:39, 17:34, 18:49, 19:42, 20:19, 21:02;

- От улицы Тарасова: 06:25, 06:58, 07:50, 08:24, 09:12, 09:44, 10:32, 11:37, 12:32, 13:07, 13:59, 14:34, 15:19, 15:54, 16:39, 17:14, 18:09, 19:24, 20:17, 20:54, 21:37.

Выходные дни:

- От Троллейбусного парка: 05:45, 06:23, 07:05, 07:43, 08:30, 09:03, 09:50, 11:02, 11:47, 12:22, 13:07, 13:59, 14:32, 15:19, 15:52, 16:37, 17:26, 18:49, 19:24, 20:09, 20:44;

- От улицы Тарасова: 06:20, 06:58, 07:40, 08:18, 09:05, 09:38, 10:25, 11:37, 12:22, 12:57, 13:42, 14:34, 15:07, 15:54, 16:27, 17:12, 18:01, 19:24, 19:59, 20:44, 21:19

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