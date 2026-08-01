В Ярославской области 8 августа пройдут два фестиваля

Два фестиваля пройдут в Ярославской области в субботу. Фото: Правительство Ярославской области.

Сразу два крупных фестиваля пройдут 8 августа в Ярославской области.

"Романтика Карабихи" в этом году приурочена к 205-летию со дня рождения Николая Некрасова и 80-летию с даты основания музея. Гости смогут принять участие в усадебных играх, уроках чистописания и мастер-классах, сделать красивые фото в тематических фотозонах.

В Вятском пройдет традиционный День огурца. Этот праздник зародился в середине 19 века, когда местные крестьяне и купцы превратили выращивание и засолку огурцов в отлаженное производство, а потом организовали здесь первую в России огуречную артель. Для гостей подготовили огуречные бои, ярмарку мастеров, деревенские игры, народные гулянья с фольклорными танцами.

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