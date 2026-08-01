В Ростове Великом из-за съемок фильма перекроют площадь и улицы

В Ростове Великом "Мосфильм" будет снимать кино. ФОТО: администрация Ростовского округа

Ростов Великий станет площадкой для съемок фильма, посвященного эпохе Наполеона. Работа начнется в августе, поэтому горожанам стоит подготовиться к перекрытию некоторых улиц.

"В августе на Советской площади и Советском переулке будет работать съемочная бригада по созданию художественного фильма. Задействуют две улицы, движение на них во время обустройства декораций, репетиций и съемок ограничат", - сказали в администрации Ростовского округа.

График ограничения и съемок

ул.Советская пл. - ул. Петровичева: 03 - 19 августа - монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки; 15 августа - репетиции; 16 августа - съемки.

По улице Советской проехать можно будет через подвижный блокиратор, кроме 11, 12, 15 и 16 августа.

На Советском переулке с 8 по 15 августа будет проводиться монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки; 11 августа - репетиция, а 12 августа - съемки.

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