В Ярославской области продолжают набор в отряд "Барс"

В Ярославской области идет набор на службу в отряде "Барс". Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области идет набор на службу в отряде "Барс". Главная задача добровольцев - защищать критически важные объекты региона от атак вражеских беспилотников.

Как пояснили в ярославском правительстве, привлекать сотрудников "Барса" планируют только на специальные сборы, которые будут проходить от двух до шести месяцев в течение года на территории области. Контракт можно заключить на три года или на пять лет.

В отряд принимают мужчин - рядовых, сержантов, прапорщиков до 52 лет, младших офицеров до 57 лет, старших офицеров до 62 лет. Кандидат должен иметь годность к службе по категориям А, Б или В и пройти профессиональный отбор.

В зависимости от должности, добровольцы будут получать от правительства Ярославской области от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Также Министерство обороны выплачивает от 20 до 50 тысяч. При этом средний заработок на основном месте работы сохраняется. Вне сборов члены отряда будут получать 12% от оклада по должности и званию ежемесячно.

Заявления принимают в военкоматах по месту жительства.

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