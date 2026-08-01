В аэропорту Ярославля ввели ограничения 1 августа

В Ярославском аэропорту действуют ограничения. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении в аэропорту Ярославля ограничений. С 07:29 воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены в аэропортах ряда российских городов, но на данный момент в большинстве они уже сняты.

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