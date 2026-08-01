Ограничения для транспорта в День города Рыбинска: в центре запретят проезд и парковку

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
В День города, который Рыбинск отмечает сегодня, 1 августа, в историческом центре введет ограничения на проезд транспорта и парковку.
Проезд закроют с 9 утра по 18:30:
- улице Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,
- на улице Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.
С 11:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Бульварной.
До 9 утра введены ограничения на парковку:
- на улице Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,
- на улице Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.
До 11 часов запрещено оставлять машины на улице Бульварной.
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