Ограничения для транспорта в День города Рыбинска: в центре запретят проезд и парковку

Исторический центр Рыбинска закроют для проезда в День города. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В День города, который Рыбинск отмечает сегодня, 1 августа, в историческом центре введет ограничения на проезд транспорта и парковку.

Проезд закроют с 9 утра по 18:30:

- улице Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,

- на улице Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.

С 11:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Бульварной.

До 9 утра введены ограничения на парковку:

- на улице Крестовой от улицы Стоялой до улицы Ломоносова,

- на улице Стоялой от Волжской набережной до улицы Крестовой.

До 11 часов запрещено оставлять машины на улице Бульварной.

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