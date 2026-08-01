В ярославском МЧС назвали причину пожара на речном судне

В Ярославле горел буксир. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар на неэксплуатируемом буксире-толкаче на улице 3-я Островская в Ярославле произошел 30 июля. Тушил судно чуть более часа 21 спасатель на пяти машинах.

"Огонь уничтожил обшивку каюты на площади в 10 квадратов. Закопчены стены на площади в 50 квадратов. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По предварительной версии, пожар начался из-за газосварочных работ. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен