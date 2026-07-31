Новый автобусный маршрут откроется в Рыбинске 1 августа

Новый автобус начнет курсировать уже завтра. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

Автобус №39 будет следовать по маршруту «Троллейбусный парк - Улица Тарасова». Информация о расписании и остановках размещена на официальном сайте регионального министерства транспорта.

Глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков уточнил, что новый маршрут закроет потребность в транспортном сообщении по Волжской набережной. Здесь у него будут остановки в районе первой спортивной школы, у Дворца спорта «Полет» и у завода «Рамоз».

Знаки уже выставлены, разметку нанесут сегодня ночью. До конца года установят павильоны.