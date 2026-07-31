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НовостиОбщество31 июля 2026 15:22

Психологи учат ярославских осужденных жить на воле

Это поможет социальной реабилитации
Георгий БРИНЧУК
С осужденными работают психологи. Фото: УФСИН РФ по Ярославской области

С осужденными работают психологи. Фото: УФСИН РФ по Ярославской области

Психологи ИК-1 провели первое занятие для осужденных, которые в ближайшие месяцы выйдут на свободу.

Специалисты напомнили осужденным, что такое традиционные семейные ценности, как строятся доверительные отношения между близкими людьми и с чего начать, если контакт потерян. Также психолог провела экспресс-диагностику по выявлению планов на будущее или их отсутствия.

Осужденные с помощью методов арт-терапии изображали свою семью активно учувствовали в обсуждении, делились историями из жизни и своими традициями.

При подведении итогов занятия у всех участников сформировался план по разработке индивидуальных стратегий укрепления семейных связей.