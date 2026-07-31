Психологи учат ярославских осужденных жить на воле

С осужденными работают психологи. Фото: УФСИН РФ по Ярославской области

Психологи ИК-1 провели первое занятие для осужденных, которые в ближайшие месяцы выйдут на свободу.

Специалисты напомнили осужденным, что такое традиционные семейные ценности, как строятся доверительные отношения между близкими людьми и с чего начать, если контакт потерян. Также психолог провела экспресс-диагностику по выявлению планов на будущее или их отсутствия.

Осужденные с помощью методов арт-терапии изображали свою семью активно учувствовали в обсуждении, делились историями из жизни и своими традициями.

При подведении итогов занятия у всех участников сформировался план по разработке индивидуальных стратегий укрепления семейных связей.