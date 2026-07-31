Ярославские приставы помогли наследнице справиться со сводной сестрой

Ключи наследница все же получила. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Частный дом после смерти собственника по наследству перешел его дочерям – родной и приемной. Добровольно разделить наследство сестры не смогли.

Одна из наследниц не пускала вторую в дом, пришлось даже обратиться в суд, который обязал ответчицу передать ключи второй наследнице. Судебное решение должница не исполняла полгода, и ее сестра предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель Гаврилов-Ямского районного отделения УФССП России по Ярославской области применил к должнице меры принудительного исполнения, после чего та все же передала ключи родственнице.