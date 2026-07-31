Кровососы продолжают терзать ярославцев

Клещей можно подцепить в траве. Фото: Георгий БРИНЧУК

Большинство пострадавших живут в Ярославле (42) и Рыбинске (38). 15% покусанных на минувшей неделе – дети.

Исследовано более 9400 клещей. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2026 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени. Возможно, сыграла свою роль акарицидная обработка – ее сделали на 2540 га.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе помните о простых правилах: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами и носите светлую одежду.

Ситуация находится на контроле ведомства.