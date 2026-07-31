Ярославцу грозит десять лет колонии за организацию наркопритона

Виновнику грозит до десяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимого 40-летнего жителя областного центра обвиняют в организации наркопритона и незаконном потреблении и хранении без цели сбыта наркотиков.

По версии следствия, в мае-июне 2026 года мужчина предоставлял свою квартиру наркоманам, не пуская туда посторонних, обеспечивал зависимых необходимыми приспособлениями для употребления зелья.

Кроме того, в июне он незаконно приобрел для личного потребления наркотическое средство в крупном размере, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчине грозит до десяти лет колонии.