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НовостиПроисшествия31 июля 2026 14:10

Ярославцу грозит десять лет колонии за организацию наркопритона

А также за незаконное хранение зелья
Георгий БРИНЧУК
Виновнику грозит до десяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновнику грозит до десяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимого 40-летнего жителя областного центра обвиняют в организации наркопритона и незаконном потреблении и хранении без цели сбыта наркотиков.

По версии следствия, в мае-июне 2026 года мужчина предоставлял свою квартиру наркоманам, не пуская туда посторонних, обеспечивал зависимых необходимыми приспособлениями для употребления зелья.

Кроме того, в июне он незаконно приобрел для личного потребления наркотическое средство в крупном размере, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчине грозит до десяти лет колонии.