Ярославец из мести проколол колеса соседской машины

Виновнику грозит до четырех лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летнему жителю областного центра инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества и грабеж.

По версии следствия, в начале июня мужчина выпил и решил отомстить соседу, с которым у него был давний конфликт. Он дождался наступления темноты, взял кухонный нож, спустился во двор и проколол все колеса на принадлежащем соседу автомобиле. Ущерб пострадавший оценил в 30 тысяч рублей.

Также выяснилось, что месяцем ранее он открыто похитил спиртное в магазине и убежал.

Уголовное дело направлено суд в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.

В областной прокуратуре уточнили, что виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.