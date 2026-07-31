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НовостиОбщество31 июля 2026 13:42

В ярославском парке «Позеленье» обновили буквы в названии

Теперь они прослужат долго
Георгий БРИНЧУК
Новые буквы - более прочные.

Новые буквы - более прочные.

Фото: Мэрия Ярославля.

В парке «Подзеленье» ремонтируют любимую фотозону горожан и туристов – там полностью поменяли деревянную облицовку букв.

Ранее рабочие убрали старые элементы, очистили металлический каркас, выполнили его грунтовку и покраску в два слоя. В мэрии рассказали, что новые детали изготовлены из хвойных пород, обработаны защитной пропиткой в цвет лиственницы и покрыты в три слоя специальным составом для долговечности.

Кроме того, сюда привезли больше песка, чтобы обновленный парк стал еще более удобным для отдыха.