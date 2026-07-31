Провал на перекрестке Угличской и Чехова в Ярославля устранили

Ограждение сегодня уберут. Фото: Мэрия Ярославля.

Рабочие 31 июля уложили новое асфальтовое покрытие.

Как сообщил в соцсетях мэр города Артем Молчанов, после сильного ливня из-за дефекта ливневки подмыло грунт, и дорожное покрытие просело.

Специалисты устранили дефект на трубопроводе и засыпали котлован, уплотнив грунт. После засыпки грунт должен «отстояться» и набрать необходимую плотность. Если уложить новый асфальт на свежее, неустоявшееся основание, то со временем неизбежно произойдёт просадка.

Когда инженеры подтвердили, что основание достигло требуемых характеристик прочности и плотности, участок был заасфальтирован. Сегодня ограждения уберут.