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НовостиОбщество31 июля 2026 13:34

Провал на перекрестке Угличской и Чехова в Ярославля устранили

Теперь там снова можно ездить
Георгий БРИНЧУК
Ограждение сегодня уберут.

Ограждение сегодня уберут.

Фото: Мэрия Ярославля.

Рабочие 31 июля уложили новое асфальтовое покрытие.

Как сообщил в соцсетях мэр города Артем Молчанов, после сильного ливня из-за дефекта ливневки подмыло грунт, и дорожное покрытие просело.

Специалисты устранили дефект на трубопроводе и засыпали котлован, уплотнив грунт. После засыпки грунт должен «отстояться» и набрать необходимую плотность. Если уложить новый асфальт на свежее, неустоявшееся основание, то со временем неизбежно произойдёт просадка.

Когда инженеры подтвердили, что основание достигло требуемых характеристик прочности и плотности, участок был заасфальтирован. Сегодня ограждения уберут.