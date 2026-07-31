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НовостиСпорт31 июля 2026 12:40

В четырех городах Ярославской области открыли вакансии по программе "Земский тренер"

Специалисты могут приехать на работу в Углич, Мышкин, Тутаев и Любим
Полина ВАЧНАДЗЕ
По программе "Земский тренер" специалисты получат выплату в миллион рублей.

По программе "Земский тренер" специалисты получат выплату в миллион рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Угличе, Мышкине, Тутаеве и Любиме открыли вакансии по программе "Земский тренер".

" По итогам конкурсного отбора будут определены четыре победителя, каждый из которых получит единовременную выплату в миллиона рублей и примет обязательство отработать пять лет на выбранной должности", - сказала и.о.министра спорта региона Татьяна Трубинова.

Заявки принимают до 24 августа. В Угличе нужны наставники по кудо и плаванию, в Любиме - по самбо. В Тутаеве нуждаются в тренере по волейболу, а в Мышкине - по футболу и плаванию. Подробности на официальном сайте министерства спорта Ярославской области в разделе "Деятельность" – "Конкурсы" – "Земский тренер" .

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