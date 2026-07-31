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НовостиДом. Семья31 июля 2026 11:57

У леопардов Амура и Баунти из ярославского зоопарка родились четыре малыша

На свет появились два мальчика и две девочки
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославскои зоопарке - пятнистое пополнение. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославскои зоопарке - пятнистое пополнение. ФОТО: Ярославский зоопарк

Леопарды Амур и Баунти сделали подарок Ярославскому зоопарку к его дню рождения, который отметят 15 августа. У парочки родились четыре очаровательных малыша: два мальчика и две девочки.

"Сейчас маленькие леопарды находятся не на экспозиции. Они живут рядом с заботливой мамой Баунти и находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов. Для малышей сейчас особенно важны покой, тепло и забота", - написали сотрудники зоопарка.

Они обещают публиковать фото пятнистых малышей.

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