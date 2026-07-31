За сутки полиция Ярославля и Рыбинска возбудила 4 уголовных дела о мошенничестве

Мошенники выманили у жителей Ярославской области более 2 миллионов рублей за сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За одни сутки полицейские региона возбудили четыре уголовных дела о мошенничестве. Жители Рыбинска, а также Дзержинского и Заволжского районов Ярославля отдали преступникам 2 миллиона 350 тысяч рублей.

42-летняя жительница Ярославля в соцсетях увидела рекламу дополнительного заработка на инвестициях и зарегистрировалась на площадке. Ей позвонили, убедили установить на смартфоне ряд приложений и скинуть на брокерский счет деньги. Женщина перевела 18 тысяч рублей и после чего с ней перестали общаться.

Гораздо более серьезной суммы лишился 25-летний рыбинец. Его запугали информацией о том, что преступники получили доступ к персональным данным, оформили кредиты и пытаются украсть деньги. Чтобы спасти накопления, мужчина снял их со счета, оформив выдачу наличных под предлогом покупки автомобиля, потом перевел все на "безопасный счет". Ущерб составил 1 миллион 685 тысяч рублей, причем большая часть денег была получена в кредит.

Жительница Рыбинска, тоже думая, что спасает свои деньги, перевела злоумышленникам 350 тысяч рублей. А 43-летний ярославец отдал 300 тысяч, покупая оборудование для майнинга.

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