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НовостиОбщество31 июля 2026 10:31

Подъезд дома в Ярославле, где живет инвалид, оборудовали электроподъемником

До этого мужчина не мог выйти на улицу
Полина ВАЧНАДЗЕ
Подъезд, где живет инвалид-колясочник, оборудовали электроподъемником.

Подъезд, где живет инвалид-колясочник, оборудовали электроподъемником.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

После вмешательства прокуратура подъезд дома на улице Радищева в Ярославле оборудовали электроподъемником. В этой многоэтажке проживает инвалид-колясочник, но подъезд никак не был оборудован под его нужды. Поэтому мужчина не мог выйти на улицу без чьей-то помощи.

" По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление об устранении нарушений законодательства. Требования судом полностью удовлетворены", - сказали в пресс-службе ведомства.

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