Пожилых ярославцев научат пользоваться соцсетями и интернет-приложениями

Ярославских пенсионеров научат пользоваться интернетом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 11 августа в Ярославской областной библиотеке имени Николая Некрасова волонтеры будут проводить занятия для пожилых людей. Пенсионеров научат пользоватьс соцсетями, банковскими приложениями и приложениями маркетплейсов, государственными сервисами.

Начало занятий - в 14 часов.

11 августа — вводное занятие, открытие,

13 августа — эффективное и безопасное использование интернета,

17 августа — общение в мессенджерах,

18 августа — покупки в интернете,

25 августа — возможности единого портала Госуслуги,

27 августа — защита от кибермошенников, темы по запросу.

Курсы подойдет тем, кто совсем недавно начал пользоваться смартфоном, сообщает мэрия Ярославля. Записаться можно по телефону: +7 (961) 160-01-02 до 10 августа, количество мест ограничено.

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