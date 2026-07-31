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НовостиОбщество31 июля 2026 9:47

400 жителей Большесельского округа получили чистую и безопасную воду

В селе Новое установили две станции водоочистки
Полина ВАЧНАДЗЕ

Две станции водоочистки заработали в селе Новое Большесельского округа. Более 400 жителей этого села теперь могут использовать чистую и безопасную воду.

Еще одна станция смонтирована в деревне Борисовское. Сейчас проходят пусконаладочные работы, поэтому функционирует станция в тестовом режиме. Когда проверки завершатся, оборудование введут в постоянную эксплуатацию.

"Предложил руководителю водоканала Александру Топалову предусмотреть оснащение объектов резервными источниками электропитания — генераторами. Это необходимо, чтобы даже в случае перебоев с электричеством наши жители всегда бесперебойно получали чистую воду", - сказал глава округа Алексей Шутов.

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