В День города по улицам Рыбинска будет ездить "Праздничный электробус"

"Праздничный электробус" будет ходить по Рыбинску в День города. ФОТО: АО "РыбинскЭлектроТранс"

В День города Рыбинска, 1 августа с 11630 до 14:30 по маршруту №5 будет ходить "Праздничный электробус". Пассажирам споют участники хора "Черемушки" и сыграют музыканты студии игры на гитаре.

"На протяжении двух рейсов пассажиров электробуса будут сопровождать и поднимать им настроение музыкальные коллективы, даря праздничное настроение! Приглашаем всех меломанов на музыкальные рейсы. Отличное настроение, добрая атмосфера и ощущение праздника гарантировано", - написали в АО "Рыбинскэлектротранс".

Стоимость проезда в "Праздничном электробусе" будет такой же, как и в обычном.

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