Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 12:01

В День города по улицам Рыбинска будет ездить "Праздничный электробус"

Перед пассажирами выступят хор и музыканты школы игры на гитаре
Полина ВАЧНАДЗЕ
"Праздничный электробус" будет ходить по Рыбинску в День города. ФОТО: АО "РыбинскЭлектроТранс"

"Праздничный электробус" будет ходить по Рыбинску в День города. ФОТО: АО "РыбинскЭлектроТранс"

В День города Рыбинска, 1 августа с 11630 до 14:30 по маршруту №5 будет ходить "Праздничный электробус". Пассажирам споют участники хора "Черемушки" и сыграют музыканты студии игры на гитаре.

"На протяжении двух рейсов пассажиров электробуса будут сопровождать и поднимать им настроение музыкальные коллективы, даря праздничное настроение! Приглашаем всех меломанов на музыкальные рейсы. Отличное настроение, добрая атмосфера и ощущение праздника гарантировано", - написали в АО "Рыбинскэлектротранс".

Стоимость проезда в "Праздничном электробусе" будет такой же, как и в обычном.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен