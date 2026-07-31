АО "Рыбинскэлектротранс" оштрафовали за слишком высокие цены

УФАС оштрафовало АО «Рыбинскэлектротранс» за монопольно высокие цены и дискриминацию операторов связи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

УФАС по Ярославской области привлек АО "Рыбинскэлектротранс" к административной ответственности.

"Установлено, что рыбинское предприятие-монополист необоснованно завышало стоимость аренды опор для операторов связи, не подтверждая свою ценовую политику экономическими факторами", - сказали в пресс-службе ведомства.

В расчет стоимости были включены затраты на обслуживание всей троллейбусной сети, а не только на услуги, которые предоставлялись операторам. Кроме того, для разных клиентов без объективных причин устанавливали разные тарифы, и это ущемляло интересы некоторых операторов связи.

В итоге за ограничение конкуренции предприятие оштрафовали на сумму чуть выше 348 тысяч рублей, а за невыполнение требований антимономопольного органа - на 150 тысяч рублей.

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