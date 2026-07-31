Третий мост через Волгу в Ярославле планируют построить к 2030 году

На объекте работают 140 человек. Фото: Правительство Ярославской области.

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле идет в круглосуточном режиме. На объекте работают 140 человек, есть возможность увеличить штат до 300.

На правом берегу из 336 буронабивных свай пробурено 260, уложено 1,5 тысячи кубометров бетона. Во второй половине августа будет построена временная дорога - Тормозное шоссе войдет в объездную схему, что позволит вести реконструкцию трассы безе перекрытия проезда. Монтаж пролетного строения начнется в сентябре.

"Работы идут одновременно на двух берегах. На левом строители приступили к сооружению первой русловой опоры. Со стороны правого возводят вспомогательный мост – это позволит сразу приступить к капитальным опорам. На объекте есть сложности с выносом инженерных коммуникаций, но все вопросы решаем в рабочем порядке", - сказал губернатор Михаил Евраев.

Общая стоимость строительства - 32 миллиарда рублей. Новый мост, который давно ждут жители Ярославля, свяжет Фрунзенский и Заволжский районы, разгрузит центр от транзитного транспорта. Проект планируют завершить до конца 2030 года.

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