В Ярославле спасатели достали из Которосли троих детей, которые купались в грозу

Спасатели достали из воды троих детей, которые купались при грозе. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

Вечером 30 июля ярославские спасатели заставили выйти из Которосли троих детей, которые купались в реке во время грозы. Ребята находились на пляже "Подзеленье" одни, без взрослых. Детям рассказали о последствиях такого развлечения и передали в руки родителей.

Сотрудники ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах" напоминают, что вода -отличный проводник электричества. Если в водоем ударит молния, то для человека, который в этот момент находится в воде, это чревато серьезным поражением.

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