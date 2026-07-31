В Ярославле дерево упало на автобус

На Резинотехнике в Ярославле дерево рухнуло на автобус. ФОТО: "СтарТранс"

Вечером 30 июля транспортная компания "СтарТранс" сообщила ярославцам о сбое в расписании автобусов. На одну из машин упало дерево, серьезно ее повредив.

"Куда смотрит глава Заволжского района? Ежегодно мы сидим без электричества и транспорта от упавших деревьев. Жизнь не учит, - опубликовала компания пост на своей странице ВКонтакте. - Что само упало может и уберем. А дальше работать в этом направлении не будем".

ФОТО: "СтарТранс"

ФОТО: "СтарТранс"

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