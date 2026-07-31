Поликлинику на Гоголя в Ярославле будут строить в круглосуточном режиме

Завершается монтаж поликлиники в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

Глава региона проверил ход строительства поликлиники на улице Гоголя в Ярославле, которую строят за 444 миллиона рублей. Здание уже смонтировано и подключено к инженерным сетям, запущены трансформаторная подстанция, газовая котельная, закуплено медицинское оборудование. Вовсю идут внутренние работы.

Подрядчику было поручено нарастить темп - перевести работы в круглосуточный режим и увеличить число людей на объекте.

"Общестроительные работы должны быть завершены в кратчайшие сроки, после чего сразу проведут пусконаладочный этап", - сказали Михаил Евраев.

Рядом проводится благоустройство территории. Его завершат к 1 сентября.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен