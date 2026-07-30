Временная дорога появится в Ярославле в августе

Строительство нового моста в разгаре. Фото: Правительство Ярославской области.

Третий мост через Волгу строят круглосуточно. На площадке ежедневно задействованы 140 человек и около 25 единиц техники.

Монтаж пролетного строения, как сообщили в областном правительстве, запланирован на начало сентября. Во второй половине августа построят временную дорогу, которая включит Тормозное шоссе в объездную схему и позволит начать реконструкцию трассы без остановки движения.

На левом берегу строители возводят первую русловую опору, а со стороны правого – вспомогательный мост, который позволит сразу приступить к капитальным опорам.

Новый мост протяжённостью более трёх километров свяжет Фрунзенский и Заволжский районы, разгрузит исторический центр от транзитного транспорта. Он будет построен до конца 2030 года.