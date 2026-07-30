Маленький апокалипсис: ливень уже затопил Ярославль

Водители, которым пришлось добираться домой после начала тропического ливня, не смогли сдержать эмоции. Многим автомобилям, похоже, скоро понадобится ремонт.
Городские улицы временно превратились в полноводные реки. Ливневка не справляется: из некоторых люков на проезжей части бьют фонтанчики воды.
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Интересно, что творится внутри автобусов. Конечно, общественный транспорт перед первым выходом на линию подвергается так называемой проливке, в ходе которой проверяют и устойчивость салона к непогоде. Но вряд ли производители могли предположить, что на городских улицах будет твориться такое.
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Ранее мы писали, что ливни и грозы будут бушевать в регионе до утра.
Подписчик КП