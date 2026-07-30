Маленький апокалипсис: ливень уже затопил Ярославль

Дождь доставит горожанам немало хлопот. Фото: подписчик КП

Водители, которым пришлось добираться домой после начала тропического ливня, не смогли сдержать эмоции. Многим автомобилям, похоже, скоро понадобится ремонт.

Городские улицы временно превратились в полноводные реки. Ливневка не справляется: из некоторых люков на проезжей части бьют фонтанчики воды.

Ливень застал город врасплох. Подписчик КП

Интересно, что творится внутри автобусов. Конечно, общественный транспорт перед первым выходом на линию подвергается так называемой проливке, в ходе которой проверяют и устойчивость салона к непогоде. Но вряд ли производители могли предположить, что на городских улицах будет твориться такое.

Передвигаться по улицам непросто. Подписчик КП

Досталось и автобусам. Фото: подписчик КП

Ранее мы писали, что ливни и грозы будут бушевать в регионе до утра.

Пешеходам тоже пришлось несладкою Фото: подписчик КП