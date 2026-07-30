Народный фронт помог ярославским льготникам получить лекарства

Льготникам помогли получить лекарства. Фото: Народный фронт Ярославль

Девушка с эпилепсией больше двух месяцев покупала препарат за шесть тысяч рублей и три с лишним месяца – лекарство за 13 тысяч, которые раньше также выдавали бесплатно. В итоге первое лекарство ей все же предоставили. Второй препарат не входит в перечень жизненно необходимых. Но по поручению Народного фронта для горожанки организуют телемедицинскую консультацию с главным профильным специалистом, готовятся документы на клинико-экспертную комиссию.

Ещё две пенсионерки с диабетом также получили нужные лекарства.

В Народном фронте сообщили, что также рассматривают два случая с обеспечением лекарствами льготников из Гаврилов-Яма и Пошехонья.