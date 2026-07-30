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НовостиОбщество30 июля 2026 13:02

Столичный курьер заплатит 300 тысяч ярославскому пенсионеру

Деньги у старика выманили мошенники
Георгий БРИНЧУК
Курьеру жуликов придется вернуть деньги старику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курьеру жуликов придется вернуть деньги старику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре прошлого года жулики сообщили пенсионеру, что с его банковского счета якобы переводятся денежные средства лицу, находящемуся в розыске. С целью «предотвращения» дальнейших денежных переводов злоумышленники убедили пенсионера перевести деньги на «безопасный счет».

Мужчина вручил 1,1 млн рублей приехавшему к нему домой 18-летнему курьеру из Москвы. Потом понял, что его обманули, и заявил в полицию, где завели дело о мошенничестве.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал в полном объеме, частично возместил потерпевшему ущерб в размере 800 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура Заволжского района обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании с курьера телефонным мошенников оставшихся 300 тысяч рублей. Эти требования были удовлетворены.

Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.