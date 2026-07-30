В Ярославле суд заставил коммунальщиков оформить на работу уборщицу

Пострадавшей заплатили за моральный вред. Фото: Георгий БРИНЧУК

72-летняя пенсионерка с 2015 года работала в ООО УК «Альтернатива» - убирала подъезды и дворы домов. В декабре 2024 года управляющая компания передала эти функции по договору подряда ООО «РЭУ № 1». При этом для женщины условия труда и обязанности не изменились, она продолжила выполнять ту же работу, но уже в интересах иного юридического лица.

В феврале 2025 года во время уборки подъезда на голову женщине упал пакет с мусором. Она обратилась к работодателю для оформления травмы и получения выплаты – и выяснилось, что трудилась она без оформления.

Прокурорская проверка показала, что трудовой договор с женщиной не заключался, а записи в трудовую книжку не вносились. Кроме того, ей не выдавались средства индивидуальной защиты и не проводился инструктаж по технике безопасности.

Надзорное ведомство направило иск в Заволжский районный суд г. Ярославля о признании отношений трудовыми, внесении записи в трудовую книжку и взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда требования удовлетворены в полном объеме. Суд признал отношения с обеими организациями трудовыми, обязал внести записи о приеме и увольнении в трудовую книжку, взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.