Ярославцы каждый месяц откладывают на пенсию более 200 млн рублей

В программе долгосрочных сбережений участвует 121 тысяча ярославцев. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В программе долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году, участвует 121 тысяча ярославцев, в этом году к ней присоединились 25,6 тысяч человек. В среднем каждый из участников направил в ПДС более 58 тысяч рублей.

«Жители региона отложили на будущую пенсию порядка 7,1 млрд рублей. За последние два месяца сумма сбережений увеличилась более чем на 400 млн», - сказали в Ярославском отделении Банка России.

Программа долгосрочных сбережений позволяет человеку сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимуществами программы является софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.

Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей. Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении определенного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен