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НовостиПроисшествия30 июля 2026 11:51

Дорога дальняя, казенный дом: ярославцу грозит срок за кражу 20 колод карт Таро

Жителя Ярославля будут судить за кражу карт Таро
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославца будут судить за кражу карт.

Ярославца будут судить за кражу карт.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Два года лишения свободы грозит 35-летнему ярославцу за кражу и покушение на кражу.

На протяжении двух месяцев – мая и июня этого года – мужчина регулярно наведывался в книжный магазин торгового центра и, думая, что никто ничего не видит, похищал карты Таро. За четыре захода в магазин, он унес 20 колод общей стоимостью 30 тысяч рублей.

При попытке совершить пятую кражу и вынести пять колод за шесть тысяч рублей, ярославцы взяли сотрудники службы охраны торговой точки.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый пояснил, что совершил хищения из любопытства. Причиненный ущерб мужчина возместил», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

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