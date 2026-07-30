Дорога дальняя, казенный дом: ярославцу грозит срок за кражу 20 колод карт Таро

Ярославца будут судить за кражу карт. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Два года лишения свободы грозит 35-летнему ярославцу за кражу и покушение на кражу.

На протяжении двух месяцев – мая и июня этого года – мужчина регулярно наведывался в книжный магазин торгового центра и, думая, что никто ничего не видит, похищал карты Таро. За четыре захода в магазин, он унес 20 колод общей стоимостью 30 тысяч рублей.

При попытке совершить пятую кражу и вынести пять колод за шесть тысяч рублей, ярославцы взяли сотрудники службы охраны торговой точки.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый пояснил, что совершил хищения из любопытства. Причиненный ущерб мужчина возместил», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

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