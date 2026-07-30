Ярославские газовщики взыскали с должников 4 млрд рублей

С ярославских должников взыскивают плату за газ через суд. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» в первом полугодии подала в суды 59 заявлений о взыскании долгов с юридических лиц, которые составили 2,3 мрлд рублей, и 1955 заявлений о взыскании долгов с физлиц. Ярославцы не заплатили за ресурс 32,9 миллиона.

В результате претензионно-исковой работы в первом полугодии 2026 года взыскано 83,96 миллиона рублей с физических лиц и четыре миллиарда - с юридических.

«Суд является эффективным методом сокращения задолженности. Обращаем внимание, что после вынесенного решения, потребителям необходимо будет не только оплатить долг и пени, но также все судебные издержки. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуем клиентам соблюдать финансовую дисциплину и исполнять обязательства договора в части оплаты потребленного ресурса», - сказал заместитель генерального директора по правовой работе и имуществу Андрей Ильин.

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