Четырехдневный фестиваль виноделия пройдет в Ярославле в сентябре

Фестиваль "Виноград" пройдет на ярославской Стрелке. Фото: Правительство Ярославской области.

С 10 по 13 сентября на Стрелке в Ярославле будет проходить фестиваль «Виноград». На площадке откроют зоны, связанные с виноделием, гастрономией и городской культурой.

На ярмарку приедут более 40 производителей из Крыма, Кубани, Кавказа и Дона. Гости познакомятся с волжскими кулинарными традициями, продукцией местных сыроварен и фермерских хозяйств. Пройдет научно-просветительская программа с лекториями, концертами и развлечениями для всей семьи.

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