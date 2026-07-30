15-летний подросток из Ярославля украл питбайк во время пробной поездки

15-летнйи подросток из Ярославля похитил питбайк у продавца. Фото: УМВД по Ярославской области.

15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Заявление в полицию написала женщина, которая планировала продать питбайк за 55 тысяч рублей.

На объявление откликнулся подросток. Он приехал на осмотр транспорта и с азартом принял предложение продавца прокатиться у дома. Сев на мотоцикл, парнишка уехал в неизвестном направлении.

Молодой водитель, рассекающий в центре Ярославля на питбайке, привлек вниманием сотрудников полиции. Подозрение усилилось, когда подросток попытался скрыться.

«Несовершеннолетний был остановлен, в ходе разбирательства выяснилось, что транспортным средством он управлял незаконно. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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