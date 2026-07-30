Более 67 млн рублей задолжали жилищные организации Ярославля за тепло

Жилищные организации Ярославля задолжали более 67 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летней ремонтной кампании жилищные организации Ярославля задолжали за тепловую энергию свыше 67 миллионов рублей. Так как недофинансирование профилактических и ремонтных работ на оборудовании ТЭЦ и теплосетях создается риски для теплоснабжения города, ТГК-2 вынуждено применять к неплательщикам меры воздействия. В том числе административные и уголовные.

Например, к административной ответственности за неоднократное неисполнение обязательств по оплате коммунальных услуг был привлечен председатель правления ЖСК «Шинник-7». На шесть месяцев он дисквалифицирован.

Энергетики обращают внимание собственников, что долги УК, ТСЖ и ЖСК – тревожный звонок, так как средства, вносимые на счета жильцами, могут расходоваться нецелевым образом.

«В такой ситуации следует сделать запрос в жилищную организацию о предоставлении выписки со счетов, подтверждающую оплату за тепловую энергию, а также документы, объясняющие расходование средств. Информацию о платежной дисциплине УК, ТСЖ и ЖСК можно получить в том числе в ресурсоснабжающей организации», - сказали в компании.

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