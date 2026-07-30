В Ярославской области в 2026 году отремонтируют фасады 600 зданий

Здания приводят в порядок. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославские власти занимаются восстановлением фасадов порядка 600 зданий, которые находятся в муниципальной собственности.

«На сегодняшний день покрашено 270. Где-то имущественный комплекс действительно сложный, здания в состоянии руин, и очевидно, что красить их бессмысленно. Но это не повод для бездействия. Если здание используется, оно должно иметь ухоженный вид. Если не используется, есть два пути: приватизировать или снести. У любого объекта должен быть ответственный собственник», - сказал глава региона Михаил Евраев.

В лидерах по ремонту – Некрасовский и Ярославский округа, Любим. Остальным необходимо активизироваться – после 1 октября инспекторы госжилнадзора повторно проведут рейд по объектам.

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