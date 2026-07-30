На парковке Вознесенских казарм в Ярославле изменят схему проезда

После ремона изменится схема движения транспорта на парковке в ярославских Казармах. Фото: Мэрия Ярославля.

После многочисленных жалоб ярославцев на состояние парковки Вознесенских казарм, было принято решение провести благоустройство.

«Это востребованное место, которым пользуются посетители близлежащих магазинов и КСК «Вознесенский». Дал поручение ответственной организации провести работы по комплексному обновлению этой территории», - сказал мэр города Артем Молчанов.

Работы подходят к концу: полностью заменен асфальт на стоянке и выездах, скоро будет нанесена разметка для четкой организации движения и восстановлен газон.

Для удобства и безопасности схему движения в казармах изменят. Въезд на парковку будет организован со стороны улицы Свободы. Это позволит упорядочить транспортные потоки и сделать маневры более предсказуемыми.

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