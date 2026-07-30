В День города рыбинцев накормят щами с грибами

900 порций щей с грибами приготовят в День города Рыбинска. Фото: Администрация Рыбинска.

900 порций щей «По-рыбински» приготовят в День города на гастрономической ярмарке, которая развернется на бульваре Ушакова. Блюдо из капусты с ароматными лесными грибами будет томиться в 200-литровом котле.

«У каждого кулинара свои секреты, но летом главная «фишка» — это, конечно, свежие овощи и сезонные грибы, которые придают блюду особый вкус», — говорят организаторы праздника.

А еще на бульваре установят печь и в ней, на глазах у гостей, будут выпекать сдобу. Также на гастрономической ярмарке проведут мастер-классы по прикладному творчеству, откроют фотозоны.

Торговая ярмарка, на которой представят изделия народных промыслов и товаром местных производителей, развернется на набережной – от Красной площади до улицы Стоялой. Торговая ярмарка и точки питания откроют и на Аллее Славы.

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