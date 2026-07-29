Ярославцы с отрицательным резус-фактором могут спасти беременных и младенцев

Доноры с отрицательным резус-фактором могут спасти беременных и младенцев. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области расширяют заготовку антирезусной плазмы для производства антирезусного иммуноглобулина, который необходим для предотвращения резус-конфликта у беременных женщин с отрицательным резус-фактором и защиты здоровья новорожденных от гемолитической болезни.

В областном правительстве рассказали, что донорами антирезусной плазмы могут стать резус отрицательные мужчины от 18 до 50 лет и женщины от 45 до 50 лет или моложе при условии наступления периода менопаузы, прошедшие процедуру иммунизации D-положительными эритроцитами, а также женщины, у которых при медицинском обследовании выявлены аллоиммунные анти-D-антитела с титром не ниже 1:64, то есть так называемая естественная иммунизация.

Стать донором антирезусной плазмы можно на областной станции переливания крови. По всем вопросам необходимо обращаться в регистратуру по телефону 57-76-18.