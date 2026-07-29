Ярославским ветеранам СВО выделяют адаптивную одежду

Адаптивную одежду выдадут бесплатно. Фото: Правительство Ярославской области.

Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Такие вещи уже получили 23 ветерана СВО. Комплекты для еще 16 бойцов находятся в процессе индивидуального пошива. Модели разработаны победителями международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Предусмотрено три комплекта: летний, зимний и демисезонный, в каждый из которых входят до 12 позиций.

В областном правительстве рассказали, что в адаптивной одежде все продумано до мелочей. К примеру, на куртках рукава до локтя могут быть на молнии, а привычные пуговицы заменяют магнитные кнопки.