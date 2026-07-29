Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 15:30

Ярославна упала на крыльце пекарни и заработала 400 тысяч

Отсудить деньги ей помогли в прокуратуре
Георгий БРИНЧУК
Взыскать деньги пострадавшей помогли в прокуратуре. Фото: Георгий БРИНЧУК

Взыскать деньги пострадавшей помогли в прокуратуре. Фото: Георгий БРИНЧУК

Несчастный случай произошел в феврале 2023 года. Выходя из пекарни, женщина поскользнулась на обледенелой лестнице, упала и съехала на спине через несколько ступеней вниз. Она получила перелом голени со смещением, долго лежала в больнице и лечилась амбулаторно. Около месяца женщина соблюдала постельный режим и не могла обходиться без посторонней помощи.

Представитель прокуратуры отметил, что причиной падения стало неисполнение владельцем пекарни требований законодательства в части содержания крыльца в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасность посетителей и персонала.

Суд взыскал с предприятия 300 тысяч рублей и штраф по закону «О защите прав потребителей» в размере 100 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.