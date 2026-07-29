Ярославна упала на крыльце пекарни и заработала 400 тысяч

Взыскать деньги пострадавшей помогли в прокуратуре. Фото: Георгий БРИНЧУК

Несчастный случай произошел в феврале 2023 года. Выходя из пекарни, женщина поскользнулась на обледенелой лестнице, упала и съехала на спине через несколько ступеней вниз. Она получила перелом голени со смещением, долго лежала в больнице и лечилась амбулаторно. Около месяца женщина соблюдала постельный режим и не могла обходиться без посторонней помощи.

Представитель прокуратуры отметил, что причиной падения стало неисполнение владельцем пекарни требований законодательства в части содержания крыльца в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасность посетителей и персонала.

Суд взыскал с предприятия 300 тысяч рублей и штраф по закону «О защите прав потребителей» в размере 100 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.