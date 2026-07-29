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НовостиОбщество29 июля 2026 14:26

Ярославские бойцы получили 2 электромотоцикла из Тутаевского округа

Технику уже доставили военным представители Народного фронта
Георгий БРИНЧУК
Мотоциклы уже доставлены бойцам. Фото: Народный фронт Ярославль

Мотоциклы уже доставлены бойцам. Фото: Народный фронт Ярославль

Электромотоциклы заряжаются от генераторов, передвигаются бесшумно и могут развивать скорость до 100 километров в час – все это поможет мотострелкам увернуться от дронов.

Транспорт изготовлен на тутаевском предприятии. Производители предусмотрели даже такие мелочи, как держатели для детекторов БПЛА, автоматов и канистр, защиту для рук и ног.

Доставлять боеприпасы, воду и провиант, эвакуировать раненых будет проще и безопаснее.

600 тысяч рублей на покупку двух мотоциклов собирали близкие военнослужащих и Народный фронт при помощи регионального счёта "Всё для Победы!".