Ярославские бойцы получили 2 электромотоцикла из Тутаевского округа

Мотоциклы уже доставлены бойцам. Фото: Народный фронт Ярославль

Электромотоциклы заряжаются от генераторов, передвигаются бесшумно и могут развивать скорость до 100 километров в час – все это поможет мотострелкам увернуться от дронов.

Транспорт изготовлен на тутаевском предприятии. Производители предусмотрели даже такие мелочи, как держатели для детекторов БПЛА, автоматов и канистр, защиту для рук и ног.

Доставлять боеприпасы, воду и провиант, эвакуировать раненых будет проще и безопаснее.

600 тысяч рублей на покупку двух мотоциклов собирали близкие военнослужащих и Народный фронт при помощи регионального счёта "Всё для Победы!".