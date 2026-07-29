Ярославская пенсионерка за исцеление от хромоты отдала мошеннице золото

Жительница Ярославской области пообещала исцелить пенсионерку и забрала ее украшения. Фото: УМВД по Ярославской области.

Жительница деревни Даниловского района проходит по статье о мошенничестве. Следствие считает, что 52-летняя женщина прикинулась целительницей и взялась за «лечение» пенсионерки, страдающей от хромоты.

«В поселке Ярославка подозреваемая позвонила в квартиру 70-летней местной жительницы, представилась погорелицей и попросила попить воды. Увидев, что хозяйка жилья хромает, предложила провести обряд исцеления», - рассказали в ярославском УМВД.

Для обряда понадобилось опустить золотые украшения в банку с водой. Эту емкость мошенница взяла с собой и пообещала вернуть через несколько часов после ряда манипуляций.

Естественно, пенсионерка осталась без золота. Полиции удалось вернуть два обручальных кольца за 30 тысяч рублей.

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